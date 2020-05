Tęczowe flagi na pl. Teatralnym na Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii

Zwierzak dla domatorów. Jaki pupil będzie odpowiedni?

Opieka nad każdym zwierzęciem, czy to dużym, czy to małym, to spora odpowiedzialność. Trzeba dbać o pożywienie pupila, jego zdrowie, w przypadku choroby zapewnić odpowiednią opiekę medyczną. Ale daje to mnóstwo satysfakcji, może być też lekcją, jak roztropnie opiekować się mniejs...