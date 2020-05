Tędy pobiegnie droga do nowego mostu w Milsku. Przetnie malownicze tereny

Droga do mostu w Milsku przetnie Łaz i samorządową winnicę w Zaborze, a potem lasami poprowadzi nas do rzeki. Razem z mostem i odcinkiem prowadzącym do Bojadeł liczyć będzie ponad 9 km. .

Widać już przygotowania do budowy, trasa została wytyczona, wycięto pierwsze drzewa. To ostatni moment, żeby zobaczyć te piękne tereny, zanim roboty ruszą na dobre.

Most w Milsku zbuduje spółka Mota-Engil Central Europe

Przeprawę przez Odrę zbuduje spółka Mota-Engil Central Europe. Firma wykona inwestycję, w systemie “zaprojektuj-wybuduj”, za 73 mln zł. Sam most ma liczyć ok. 400 metrów długości. Pierwotny plan zakładał, że prace zakończą się w 2021 roku. Jednak oczekiwanie na decyzję Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a potem protesty mieszkańców, którzy nie zgadzali się na planowany przebieg drogi, znacznie opóźniło rozpoczęcie prac.