Tędy poprowadzi nowy odcinek ścieżki rowerowej w Zielonej Górze. Stara trasa, ale ścieżka nowa. Tutaj będzie rondo! Zobacz zdjęcia

Południowa obwodnica Zielonej Góry. Buduje się rondo w Zielonej Górze Ochli

Pod koniec marca Krzysztof Staniszewski z departamentu zarządzania drogami w urzędzie miasta informował, że wykonawca szybko wykonuje prace. – Założyliśmy, że prace będą skończone do końca 2023 roku. Ale już wiemy, że skończą się szybciej. Dzisiaj powiedziałbym bezpiecznie, że będzie to pierwsza połowa 2023 roku – powiedział. W Zielonej Górze Ochli widać, jak szybko powstaje rondo na skrzyżowaniu z drogą łączącą Ochlę z centrum. Można zobaczyć, którędy będzie biegła ścieżka rowerowa. Rozpoczęła się nie tylko budowa odcinka ścieżki przez rondo, również siana jest już trawa przy nowej ścieżce. Obecnie rowerzyści mają utrudniony przejazd. Ścieżka jest w budowie. A jezdnia została zwężona. Zobacz zdjęcia w galerii:

Południowa obwodnica Zielonej Góry. Trzy ronda

Rondo w Ochli to jedno z trzech, które powstają w kluczowych miejscach południowej obwodnicy miasta. Trwają utrudnienia w ruchu również przy budowie dwóch pozostałych rond. Na drodze wojewódzkiej nr 283, to wyjazd w kierunku Zatonia i Kożuchowa wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu.

Natomiast na drodze DW282 całkowicie został zamknięty odcinek. Wyjazd w kierunku Żar przez Wilkanowo nie jest możliwy. Dla autobusów komunikacji powiatowej jest objazd w stronę Buchałowa. Pozostałe pojazdy mogą kierować się na ul. Wojska Polskiego i dalej do Ronda Piastów Śląskich. To utrudnienie może potrwać ok. 5 miesięcy.

Południowa obwodnica zacznie się na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 27 z drogą wojewódzką 282, przejdzie w okolicy tzw. Dzikiej Ochli, ominie od południa Jędrzychów i zakończy się na rondzie Andrzeja Huszczy.