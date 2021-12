Tego mogliście nie wiedzieć o australijskim żużlowcu Falubazu Zielona Góra Cezary Konarski

Choć Rohan Tungate nigdy nie należał do żużlowych asów, może pochwalić się szczególnymi osiągnięciami. Jedno z nich to rekord zielonogórskiego toru, którego przez siedem lat nie potrafił pobić żaden z asów speedway’a. To historia powszechnie znana, ale tego, że Australijczyk jest niepokonanym zawodnikiem w cyklu Grand Prix, może nie wiedzieć wielu kibiców.