Tego nie trzymaj w portfelu! Te przedmioty odpychają pieniądze. Takie są popularne przesądy o bogactwie Magdalena Walczak-Grudzka

W portfelu lepiej unikać trzymania zdjęć i wizerunków bliskich lub znajomych, którzy nie życzą nam zbyt dobrze albo którzy wcześniej już naciągali nas na wydatki. Wtedy zamiast pieniędzy możemy niechcący przyciągnąć do siebie długi. W portfelu mogą się znaleźć zdjęcia osób, którym życzymy powodzenia w każdej płaszczyźnie życia. pixabay.com Zobacz galerię (9 zdjęć)

Chyba nie ma osoby, która by nie chciała mieć portfela wypchanego pieniędzmi. Okazuje się, że istnieje energia finansowa, którą można do siebie przyciągnąć poprzez odpowiednie działanie. Przesądów na temat bogactwa oraz przyciągania pieniędzy jest mnóstwo. Jakie są największe przesądy związane z pieniędzmi? Co może odpychać pieniądze od portfela? Zobacz listę najciekawszych przesądów o pieniądzach i bogactwie w naszej galerii.