Tego nie wolno trzymać w piwnicach i na strychach. "To nie magazyny!" Jest ważny apel strażaków

- Jako straż pożarna nie możemy wejść do prywatnych pomieszczeń mieszkańców bez wyraźniej zgody właściciela. Oczywiście jeździmy na takie kontrole, ale tylko wtedy, kiedy jesteśmy o to poproszeni i mówimy tu głównie o instytucjach, budynkach publicznych i w przypadkach odbiorów nowo wybudowanych obiektów. Jeśli natomiast chodzi o bloki czy kamienice, to nie jesteśmy służbą uprawnioną do kontrolowania tego, co w piwnicach czy garażach gromadzą mieszkańcy. Odpowiadają za to właściciele i zarządcy nieruchomości - mówi Arkadiusz Kaniak.