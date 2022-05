Tego z ulicy w Zielonej Górze nie widać. Zobacz, jak buduje się nowoczesny parking. Z góry zobaczysz, jaki będzie ogromny

Inwestycje w Zielonej Górze. Zobacz, jak buduje się parking wielopoziomowy

W Zielonej Górze buduje się parking wielopoziomowy. To miejsce będzie nie tylko użyteczne, ale będzie się podobać. Na dachu przewidziany jest taras do rekreacji. Warto będzie spojrzeć z tego miejsca na miasto. Inwestycja ma być gotowa w przyszłym roku. Zanim to nastąpi, zobacz, jak prace wyglądają z góry.