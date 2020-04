Tegoroczne Dni Ziemi Świdnickiej odwołane! Powód? Bezpieczeństwo mieszkańców w dobie epidemii koronawirusa

- Cały czas obserwuję, co się dzieje i decyzje dostosowuję do otaczającej rzeczywistości - mówi wójt gminy Świdnica. - Jednocześnie zapewniam, że oszczędności, które powstały w wyniku odwołanych do tej pory wydarzeń przeznaczam na środki ochronne, które sukcesywnie będziemy rozdawać już nie tylko strażakom, pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych oraz seniorom, ale też wszystkim mieszkańcom gminy.