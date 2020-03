Telekonferencja przywódców państw G20 już w przyszłym tygodniu

Marszałek wstrzymała pozwolenie dla Swiss Krono

Marszałek Elżbieta Polak wstrzymała decyzję dla Swiss Krono uznającą pył drzewny, powstający w żarskim zakładzie za produkt uboczny, nie będący odpadem. Oznacza to, że zakład nie będzie mógł go spalać w swoich instalacjach. Firma broni się i już zapowiada złożenie zażalenia do ...