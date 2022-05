Ten fort przed laty miał bronić Kostrzyna. Dziś popada w ruinę, a jego mroczne kazamaty wywołują gęsią skórkę Jakub Pikulik

Oficjalnie do Fortu Sarbinowo nie można wchodzić. Nad wejściem wisi tablica o bezwzględnym zakazie stępu w jego kazamaty. Wielu jednak nic sobie z tego nie robi i zwiedza wnętrza budowli. Czytelnik Zobacz galerię (39 zdjęć)

Ta ogromna budowla z cegieł i betonu powstawała sześć. lat. Fort Sarbinowo, bo o nim mowa, miał bronić dostępu do kostrzyńskiej twierdzy. Gdy był gotowy do użytku, okazało się, że w zasadzie jest już przestarzały. Budowla ma za sobą burzliwą przeszłość i wciąż kryje wiele tajemnic. Stoi do dzisiaj w lesie na rogatkach miasta.