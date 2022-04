Ten jegomość z Parku Poetów w Zielonej Górze większość życia spędza pod ziemią. Dlaczego tak robi? (b)

Mamy teraz jedyną okazję w roku, aby go zobaczyć. Potem znów zniknie pod ziemią. Domyślacie się, kim jest ten jegomość? To prawdziwy dziwoląg - łuskiewnik różowy. To niezwykła roślina, która w naszym regionie jest wielką rzadkością.