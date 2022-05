Ten kiosk w Zielonej Górze warto odwiedzić. Można poznać stan swojego zdrowia. Weszliśmy do środka. Zobacz zdjęcia i wideo Leszek Kalinowski

Tak niewiele trzeba, a można uchronić się przed poważną chorobą. Jak? Wystarczy przy okazji zakupów czy wizyty w urzędzie, zajrzeć do siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9b. No i wejść do kiosku, ściągnąć skarpety i stanąć na wadze…