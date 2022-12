Ten klub jest niesamowity. LCL-KK NIDAN Zielona Góra w niewiarygodny sposób bije swoje rekordy Cezary Konarski

LCL-Klub Karat NIDAN Zielona Góra bije kolejne rekordy. To niebywałe, zielonogórscy karatecy w 2022 roku zdobyli ponad 400 medali. To grubo powyżej tego, co wywalczyli rok wcześniej.