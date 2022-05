Ten las w Kostrzynie jest pełen niemieckich szkieletów. Tylu pochówków z czasu II wojny światowej w jednym miejscu nikt się nie spodziewał

W lesie na tyłach kostrzyńskiego cmentarza komunalnego znaleziono już szczątki 159 niemieckich żołnierzy. Polegli w czasie walk o miasto w 1945 r. Historycy wiedzieli, że są tu niemieckie mogiły, ale nikt nie spodziewał się, że będzie ich aż tak dużo.

Jest 11 maja, ciepłe, wiosenne przedpołudnie. W lesie na tyłach kostrzyńskiego cmentarza słychać pracującą koparkę. Jest niewielka, żeby można było nią wjechać pomiędzy drzewa. Operator zbiera ziemię szeroką łychą, za każdym razem wgryzając się coraz głębiej w leśną glebę. Kilka osób bacznie obserwuje to, co wyłania się w wykopie. Znają się na rzeczy i już na pierwszy rzut oka potrafią rozpoznać, że ktoś kiedyś przekopywał ziemię w tym miejscu. Po chwili koparka się zatrzymuje. Mężczyzna w czarnej koszulce wskakuje do wykopu i pokazuje ślad ciemniejszej przemieszanej gleby. Już wiadomo, że kilkadziesiąt centymetrów niżej leżą ludzie szczątki. Właśnie natrafiono na kolejny grób. Takich miejsc w tym lesie jest więcej. Dużo więcej...

Odszukują zapomniane mogiły z czasów II wojny światowej

Ludzie w czarnych koszulkach to pracownicy Pracowni Badań Historycznych i Archeologicznych Pomost z Poznania. W Kostrzynie nad Odrą byli nie raz i wszystko wskazuje na to, że jeszcze często będą tu wracać. Współpracują z niemieckimi organizacjami i na co dzień zajmują się odszukiwaniem niemieckich mogił z czasów II wojny światowej. Wiadomo, że przez Lubuskie przetoczył się front. W wielu miejscach naszego regionu trwały zacięte walki, po których zostały m. in. tworzone naprędce mogiły. Mogiły, o których z czasem zapomniano. Trzeba je odszukiwać. Tym właśnie zajmują się członkowie „Pomostu".

Niemcy utworzyli tu cmentarz dla swoich żołnierzy