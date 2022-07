Ten port był jednym z ważniejszych punktów na drodze eksportu Odrą. Dzisiaj to lubiana przez mieszkańców przystań turystyczna

Port w Cigacicach ma 15 lat. Obchody jubileuszu

Była parada statków, wyścigi kajaków, wystawa malarsko-fotograficzna, pokazy karate i ratownictwa wodnego. Można było np. wejść do schronu 708 w Leśnej Górze.

Port w Cigacicach. Ciekawostka

Pełna historia cigacickiego portu sięga aż 1882 roku, kiedy swoją działalność na tym terenie rozpoczynał port przeładunkowy. Od samego początku był on pokaźnych rozmiarów, a do tego stale się rozwijał zarówno pod względem wyposażenia, jak i infrastruktury, dzięki czemu stał się jednym z ważniejszych punktów na drodze eksportu na zachód. Szacuje się, że w swoim szczytowym momencie przez port w Cigacicach przechodziło rocznie około 25 500 ton cukru!

Obecnie, choć skupia się bardziej na aspektach turystycznych oraz kulturalnych, port wciąż kontynuuje dawne tradycje, by jak najlepiej służyć odwiedzającym.