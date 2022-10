Ten ukryty grobowiec widać... z kosmosu! Widać go z kosmosu. Jego wnętrze wypełniają trumny | ZDJĘCIA

Tajemnicza grobowiec z trumnami

Docieramy do barwnego Jarnatowa w województwie lubuskim (gmina Lubniewice). To właśnie tutaj natrafiamy na niewielką ścieżkę prowadzącą do ukrytego pośród drzew mauzoleum. Mauzoleum, do którego wnętrza prowadzi drugie, podziemne wejście. Obiekt liczy mniej więcej 100 lat. Składa się z zagłębionego w stoku wzgórza grobowca, nad którym naszym oczom ukazuje się charakterystyczna, eliptyczna kopuła wsparta pięknymi kolumnami. Skojarzenia z budowlami greckimi nie jest tutaj na wyrost. Nie przypuszczaliśmy, że we wnętrzu budowli ukrytej w małej miejscowości powiatu sulęcińskiego zastaniemy taki widok...

