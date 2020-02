Teraz z Bojadeł może ruszyć w Świat! Dzięki Wam udało się kupić nowego busa! [ZDJĘCIA]

To zależy od akcji

Bogata kolekcja nie byłaby możliwa, gdyby nie bus, którym razem z rodzicami jeździ na koncerty, spektakle, ale i wizyty lekarskie, turnusy rehabilitacyjne. Wszystko to stanęło pod znakiem zapytania. Bo samochód był bardzo stary i coraz częściej się psuł. Nie tylko Mateusz bał się, że przyjdzie dzień, kiedy pojazd na dobre odmówi posłuszeństwa i nie da się go już naprawić…

Samochód osobowy nie wchodził w grę, bo elektryczny wózek jest zbyt duży. Poza tym 22-latek przeszedł operację kręgosłupa, co też jest przeszkodą w zwykłym transporcie.

- Zakończyliśmy zbiórkę, wszystko się udało i już mamy nowszego busika Jeszcze raz chciałbym bardzo podziękować za pomoc - mówi Mateusz. – W swoim i rodziców imieniu. Dziękuję wszystkim darczyńcom, ale i tym, którzy przekazywali informację o zbiórce. Teraz nie musimy się już martwić, jak dojechać do lekarza czy na turnus rehabilitacyjny.