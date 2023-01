Test combo można już wykonać w części przychodni POZ. Badanie wykryje, czy objawy infekcji wywołał koronawirus, wirus grypy czy RSV

– Jeśli chodzi o grypę, to widzimy znaczące spadki liczby zakażeń. Są one bardzo dynamiczne, z dziennego poziomu ponad 43 tys. do ok. 36 tys. Jeżeli patrzymy na zapadalność, czyli liczbę zakażonych na 100 tys., to spadła ona w ciągu tygodnia o 32 – powiedział Minister, który podkreślił, że spadki widać również w liczbie hospitalizacji z powodu grypy, jak również w liczbie wystawianych recept i w sprzedaży leków. – Jest to bardzo nietypowa fala grypy. Na ogół mieliśmy apogeum na przełomie lutego i marca. I dotychczas nie spotkaliśmy tak dynamicznego wzrostu, a następnie tak samo dynamicznego spadku jak obecnie.