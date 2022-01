Testy na prawo jazdy z błędami. Problem był także w Gorzowie. Co z egzaminami?

W Zielonej Górze do egzaminu przystąpiły w poniedziałek 42 osoby. Zdała tylko nieco ponad połowa.

Dwudziestu kursantów uzyskało tego dnia negatywny wynik egzaminu teoretycznego. Jeśli były w tym gronie osoby bliskie uzyskania progu uprawniającego do zaliczenia testu, to miały one możliwość złożenia reklamacji i ponownego przystąpienia do egzaminu. Taką reklamację złożyła tylko jedna osoba, ale okazało się, że ten uzyskany przez nią negatywny wynik nie miał związku z błędnymi pytaniami wprowadzonymi do systemu - mówi Edward Jakubowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.