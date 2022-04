Tężnia solankowa i ścieżka sensoryczna mają powstać w Zielonej Górze. Jest plan zmian i ogłoszony przetarg

Inwestycje w Zielonej Górze. Zmieni się Park Tysiąclecia

Zmiany w Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze planowane były od lat. Do tej pory można w internecie znaleźć zamówione przez miasto projekty, a nawet wizualizacje tego, co miało się w parku pojawić. Miało się pojawić, ale nie zostało zrealizowane, bo nie wszystkim się spodobało i miasto również miało, co do tego wątpliwości. Kiedy w styczniu tego roku informowaliśmy, że magistrat pozyskał potrzebne pieniądze i na kwiecień planuje ogłosić przetarg, niektórzy mieszkańcy nie wierzyli, że tym razem uda się doprowadzić plan do realizacji.