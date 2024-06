The Grand Tour. Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May w Lubuskiem! Cały świat słyszał o naszym województwie!

The Grand Tour to słynne show motoryzacyjne wyprodukowany przez Brytyjczyków na zlecenie firmy Amazon i dostępny do oglądania na platformie Amazon Prime. Program prowadzi trzech słynnych, brytyjskich prezenterów Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May, którzy niegdyś prowadzili talk-show Top Gear.

Clarkson, Hammond i May w serii The Grand Tour przemierzają świat najróżniejszymi samochodami, po drodze przeżywając różne przygody i wykonując nietypowe zadania. W piątym sezonie, w drugim odcinku Anglicy odwiedzili Polskę i zatrzymali się w województwie lubuskim!