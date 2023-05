The Sound of Silence w wykonaniu zielonogórzanki. "To magiczny głos". Pola Płowiak wśród najlepszych w The Voice Kids

The Voice of Kids/zrzut ekranu

Na scenie "The Voice Kids Poland" zabrzmiał wielki przebój duetu Simon and Garfunkel, ale wersji bliższej wykonania zespołu Disturbed - brzmi opis wykonania utworu, który można posłuchać na Youtube

Pola Płowiak magicznie wykonała znany utwór The Sound of Silence.

Zakończyła się szósta edycja The Voice Kids. Sukces zielonogórzanki

W pierwszej części finału programu zaprezentowało się po troje uczestników z każdej z ekip. Byli to: Marysia Stachera, Pola Płowiak i Miłosz Zarzeka z drużyny Cleo, Martyna Gąsak, Leon Olek oraz Miłosz Skierski z drużyny Dawida Kwiatkowskiego oraz Anna Laskowska, Marcel Tułacz i Kinga Kipigroch z drużyny Tomsona i Barona.

Widzowie w SMS-owym głosowaniu zdecydowali, że Martyna Gąsak została najlepszym dziecięcym głosem. - To był dla nas i dla Poli bardzo ekscytujący czas. Jesteśmy bardzo, bardzo dumni, że nasza uczennica doszła tak daleko i była w szóstce najlepiej śpiewających dzieci z całego kraju! - informuje Kuźnia Talentów - Centrum Kształcenia Muzycznego w Zielonej Górze. Zobacz i posłuchaj jednego z występów Poli Płowiak z Zielonej Góry w programie:

Zdaniem jurora Dawida Kwiatkowskiego Pola nie jest typowym dzieckiem, jakie przychodzą do programu. – Wydobywasz z siebie tak dziwne dźwięki. To jest coś charakterystycznego i to jest twoje. I to mi się bardzo podoba – komentował wykonanie utworu.

