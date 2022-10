The Voice of Poland. Artyści zachwyceni anielskim głosem mieszkańca powiatu wschowskiego. Justyna Steczkowska i Lanberry głęboko wzruszone

Norbert Wronka pochodzi z Dębowej Łęki w okolicy Wschowy. W tym roku ukończył III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie. Śpiewa od kilku lat. Można się o tym przekonać, szukając artysty na YouTube, co przyniesie potwierdzenie jego talentu. To również nie jest pierwszy występ w programie telewizyjnym. Młody wokalista startował również w Szansie na sukces.

- Jestem bardzo dumny z tego, że pokazałem wszystkim, którzy nie wierzyli we mnie, że potrafię i że mogę spełniać marzenia - mówił w jednym z odcinków The Voice of Poland.