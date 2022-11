The Voice of Poland. W półfinale popularnego muzycznego show wystąpi mieszkaniec województwa lubuskiego

Lubuszanie w programach telewizyjnych. The Voice of Poland

W odcinku na żywo programu The Voice of Poland w sobotę, 5 listopada wystąpił m.in. Norbert Wronka, mieszkaniec powiatu wschowskiego. Z piosenką "Po prostu bądź" Kory przeszedł do kolejnego etapu muzycznego show.

– To bardzo piękna piosenka. Wzruszyłam się – przyznała Justyna Steczkowska. – Pięknie ją śpiewałeś. – Ale nigdy nie pomyślałam, że można ją śpiewać dla mamy. A dzisiaj wypadło z tego tekstu słowo pożądanie i stała się to rzeczywiście piosenka, którą jak zaśpiewasz mamie, to będzie coś wspaniałego.

Artystka powiedziała też, że cieszy się, że Norbert ma mamę, która wspiera go w pasji, trzyma za niego kciuki, nie ocenia, tylko kocha.