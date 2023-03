Tłumy na festiwalu roślin w Zielonej Górze. Znajdziecie tu wszystko, czego potrzebujecie! Mariusz Kapał, (b)

Festiwal to prawdziwy raj dla osób lubiących otaczać się zielenią. W bogatej ofercie znalazły się popularne gatunki i prawdziwe kolekcjonerskie rarytasy. Nie zabrakło też nowości. Do kupienia są doniczki, nawozy, fachowa literatura i akcesoria przydatne w domowej uprawie roślin. Zobaczcie, co się działo w hali przy ul. Urszuli w sobotę, 17 marca.