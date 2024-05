Tłumy na niezwykłej wystawie w Galerii Pro Arte w Zielonej Górze

W poprzednim roku na plenerze w Przytoku z Asią malowałyśmy w plenerze stwierdziłyśmy, że fajnie byłoby coś razem stworzyć. Robert nie był wtedy z nami przy tej rozmowie, ale wpadliśmy na pomysł, że właśnie super by było, gdyby jeszcze była taka trzecia osoba, która tak jakby zróżnicuje to, co my tworzymy, ponieważ z Asią mamy mimo wszystko podobne myślenie o sztuce i podobną wrażliwość, pomimo tego, że Asia ma zupełnie inne malarstwo od mojego. Robert nas tak troszkę uziemia, bo nasze malarstwo do końca nie jest takie rzeczywiste. To głównie abstrakcja. W moim przypadku jest to taka figuratywność, coś z ekspresjonizmu, lub nawet coś z psychodelii.

A Robert swoimi rzeźbami, tą ciężkością materiału, tak jakby to wszystko dociąża, uziemia to, sprowadza nas na ziemię. Można powiedzieć, iż nasze malarstwo jest bardziej takie ulotne, troszkę jakby ze snu. - komentuje Angelika Kąpielska