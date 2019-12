Tłumy w pod sądem w Zielonej Górze. Mieszkańcy protestowali w obronie wolnych sądów!

– Demonstrujemy w geście poparcia dla sędziów, przeciwko ustawie represyjnej, która ma kneblować im usta i paraliżować pracę sądów. Naszym zdaniem celem tej ustawy jest możliwość wprowadzenia kar dla sędziów za wykonywanie prawa unijnego – twierdzi Dariusz Nocek, przewodniczący zielonogórskiego KOD-u. – W naszych działaniach odwołujemy się do wspólnych europejskich wartości, takich jak wolność, godność czy solidarność. Jedną z nich jest także niezawisłość sądu. Nasz protest może być pewnym asumptem do przemyśleń dla władzy. Rzeczywistości prawnej nim nie zmienimy, ale wierzymy, że widząc protesty, władza weźmie je pod uwagę.

Podobnego zdania jest pani Urszula z Zielonej Góry, która w środę przyszła na pikietę. – Źle się czuję z tym, co się dzieje w sądach i w samym kraju. Mam słabą nadzieję, że nasz protest coś zmieni. Rządzący powinni mieć świadomość, że są osoby, które nie zgadzają się z ich działaniami – tłumaczy zielonogórzanka.

Pani Beata Sołtys – Łagoda przyjechała na protest z Nowogrodu Bobrzańskiego z koleżankami. – Nie po to nasi rodzice walczyli, żebyśmy teraz utracili wolność. Nie można pozwolić, żeby kneblowano ludziom usta. Musimy chronić trójpodziału władzy i europejskich wartości. Jesteśmy przecież bliżej Zachodu niż Wschodu! – przekonuje pani Beata.

Pan Dawid z Zielonej Góry jest zdania, że protest powinien mieć ostrzejszy charakter. – Powinniśmy działać! Nasze sądy są zagrożone. To są pierwsze oznaki tego, co się będzie działo, jeśli nic nie zrobimy. Przecież nie chcemy mieć drugiego PRL-u – twierdzi nasz rozmówca.

Na wiecu byli obecni sędziowie i prokuratorzy

– Mówi się, że ta ustawa jest najniebezpieczniejszym pomysłem władzy politycznej, nazywa się ją już ustawą kneblującą, represyjną czy też kagańcową – tłumaczyła podczas pikiety sędzia Ewa Niezabitowska, członki Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. - Jej niebezpieczeństwo polega nie tylko na tym, że narusza ona podstawowe zasady porządku prawnego, narusza przepisy konstytucji czy umów międzynarodowych. Jej niebezpieczeństwo polega również na tym, w jaki sposób to prawo jest stanowione – doraźny, szybki, jako reakcja na wyrok m.in. trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego. Jest to reakcja na postawę, jaką wykazali polscy sędziowie, którzy uznali, że są sędziami europejskimi i powinni stosować prawo europejskie – uważa Niezabitowska. – Paradoksalnie jednak, reakcja rządzących, wprowadzenie tych przepisów, dla mnie i dla wielu moich kolegów i koleżanek oznacza, że władza polityczna jest zaskoczona determinacją i solidarnością środowiska sędziowskiego w walce o praworządność. Nie chce tego nazywać atakiem paniki, ale tak to trochę wygląda.