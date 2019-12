Tłumy żegnały nastolatka z Nowej Soli, który zmarł po ugodzeniu nożem. W pogrzebie wzięli udział sportowcy z klubu do którego należał

Tragedia w jednym z mieszkań w Nowej Soli

Przypomnijmy, do tragedii doszło w sobotę w nocy, z 14 na 15 grudnia. Chłopiec został ugodzony nożem przez kolegę. - Wezwani funkcjonariusze zastali 19-latka, który miał głębokie rany w okolicy brzucha i uda. Był nieprzytomny. Natychmiast zabrało poszkodowanego pogotowie ratunkowe - informowała mł. asp. Renata Dąbrowicz - Kozłowska. Nowosolska policja szybko ujęła sprawcę. To znany im 19-latek.

- Do zdarzenia doszło prawdopodobnie z powodu nieporozumienia pomiędzy mężczyznami podczas imprezy - dodała w komunikacie po tragedii Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze. Niestety, kilka dni później ranny chłopiec zmarł. Sąd Rejonowy w Nowej Soli przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanego.