Tłusty Czwartek 2020. Przepraszam, za czym ta kolejka stoi? Za pączkami! Ludzie na deptaku tłumnie ustawiają się by kupić pączki!

Mówi się, że nie zjeść pączka w Tłusty Czwartek to grzech. I chyba wielu mieszkańców Zielonej Góry wzięło sobie tę sentencję do serca, bowiem wypieki znikają dziś ze sklepowych półek w błyskawicznym tempie. Tradycyjnie już duża kolejka ustawiła się także do pączkarni zlokalizowanej naprzeciwko Lubuskiego Tetaru.