Tłusty Czwartek. Poznajcie przepis na idealne pączki! Zobacz, jak te smakołyki powstają "od kuchni"!

Pączki domowe czy kupne? Z lukrem czy z pudrem? Z nadzieniem tradycyjnym a może budyniem? W Tłusty Czwartek zastanawiamy się nad idealną receptą na swojego pączka. Jedni są przyzwyczajeni do domowych i od lat korzystają ze sprawdzonego przepisu. Inni wolą pójść do cukierni i kupić kilka, bądź czasami kilkanaście sztuk i zajadać się nimi przez cały dzień. Dowiedzieliśmy się, co zrobić, aby pączki się nam udały, w jakiej temperaturze je smażyć i jakie składniki są najważniejsze. O tym wszystkim opowiedział nam Piotr Marcinkian, właściciel zielonogórskiej "Naszej Pączkarni".

W Tłusty Czwartek mamy nienormowany czas pracy. Zaczynamy pracować od środowego popołudnia, przez całą noc i cały czwartek. Będziemy chcieli sprzedać jak najwięcej pączków naszym stałym klientom. Nie mogę zdradzić, ile pączków wyprodukujemy. To tajemnica firmy. Mogę powiedzieć, że jest to sprzedaż wielokrotnie większa niż w zwykły dzień. Musimy się napracować, żeby zaspokoić naszych klientów. Dodam tylko, że liczby idą w tysiącach.

Sercem pączka jest odpowiednie nadzienie. Smaczny pączek, to dobra mąka, drożdże, tłuszcz i nadzienie!

Tłusty Czwartek. Składniki na pączki

Dobry pączek powstaje wtedy, gdy wkłada się w niego nie tyle pracę, lecz serce. Powinno robić się to z zamiłowaniem. Jeśli przestrzega się ścisłych procedur, nie ułatwia sobie pracy tzw. środkami pomocniczymi, czyli chemią, to powstaje najlepszy pączek. Musimy mieć dobrą mąkę. My zaopatrujemy się w nią w polskich młynach. Musi być też dobry tłuszcz, w którym smażymy pączki. Sercem pączka jest odpowiednie nadzienie. Używamy takich, które nie mają chemii. Są z krótkim terminem spożycia, ale są naturalne, pochodzą od góralki. Smaczny pączek, to dobra mąka, drożdże, tłuszcz i nadzienie!