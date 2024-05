To atrakcja nad lubuskim jeziorem, którą warto odwiedzić nie tylko w majówkę | WIDEO

– Pomosty to pierwszy krok, my stawiamy już kolejne. Uruchomiliśmy letnie kursy do Lginia, aby zwiększyć dostępność komunikacyjną dla odwiedzających. Rozpoczęła się już też budowa ścieżki rowerowej na trasie Wschowa – Lgiń. To będzie malownicza, ale przede wszystkim bezpieczna i bardzo potrzebna trasa rowerowa. Wiem, że skorzysta z niej wiele osób, bo zainteresowanie budową tej ścieżki jest ogromne – mówi o możliwościach dojazdu do Lginia burmistrz i dodaje, że mijająca oraz nadchodząca kadencja, to dla gminy rozwój tras rowerowych. Mamy już ponad 29 km zbudowanych i zaprojektowanych tras, a pracujemy nad kolejnymi!