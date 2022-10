To będzie wielkie święto piłki nożnej w Zielonej Górze! Lechia zagra z Jagiellonią Białystok! Paweł Górski

Przedsprzedaż biletów na to spotkanie zakończyła się z dużym wyprzedzeniem, więc organizatorzy spodziewają się kompletu publiczności. Nic dziwnego – w środę 12 października o godz. 14.30 do Zielonej Góry zawita przedstawiciel PKO Ekstraklasy, Jagiellonia Białystok. Mecz będzie świetną okazją dla snajperów do powiększenia swojego dorobku w rankingu „Piłkarskich Orłów”.