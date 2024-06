To był już 28. Bieg Łagowskiego Lata. Emocji nie zabrakło. Zobacz zdjęcia i wideo! Leszek Kalinowski

XXVIII Bieg Łagowskiego Lata odbył się niedzielę na dystansie – ok. 10 kilometrów. Uczestnicy imprezy byli zachwyceni. Bo móc biec w takich okolicznościach przyrody to największa przyjemność. Ależ to była rywalizacja...