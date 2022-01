To był znakomity rok dla zielonogórzan. Gwardia z historycznym sukcesem

- Takiego wyniku nie było w historii klubu. Wiele razy wygrywaliśmy punktację dzieci i młodzieży, ale w ogólnej punktacji klubów zawsze trochę brakowało nam do zwycięstwa – powiedział Jerzy Karwecki, prezes Gwardii Zielona Góra. - Tym razem pokonaliśmy takie tuzy, jak Śląsk Wrocław, Zawisza Bydgoszcz, Legia Warszawa, czy coraz mocniejszy klub z Białegostoku. W przeszłości zajmowaliśmy miejsca na „pudle”, ale nie udało nam się wygrać. A teraz, w tych trudnych czasach, nasi zawodnicy potrafili niesamowicie zmobilizować się. Wielu z nich studiuje poza Zieloną Górą, m.in. we Wrocławiu, a nie zdecydowali się na zmianę barw klubowych. Za to im serdecznie dziękuję. Niektórzy trenują w innych miastach, a na zawodach reprezentują Gwardię, chwała im za to. Trzeba podkreślić ogromny wkład trenerów, którzy za niewielkie pieniądze pracują z wielkim zaangażowaniem. Duszę i ciało oddają klubowi, to m.in. dzięki nim panuje znakomita atmosfera w klubie. Zawodnicy, trenerzy i pracownicy administracyjni wspólnie tworzą klub z duszą, dlatego mimo trudności utrzymujemy bardzo wysoki poziom sportowy.