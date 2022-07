To była bardzo uroczysta msza w parafii pw. św. Józefa w Zielonej Górze. Ostatnią mszę w roli proboszcza odprawił ks. Leszek Kazimierczak

Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze. Pożegnanie proboszcza

Ks. Leszek Kazimierczak został mianowany proboszczem parafii pw. św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze 19 marca 1994 roku przez ks. biskupa Adama Dyczkowskiego. Do tej pory był jedynym proboszczem tej parafii. To on wspólnie z wiernymi tworzył parafię na nowym wtedy osiedlu Zacisze. To także on rozpoczął i wybudował hospicjum. I to on rozpoczął rozbudowę tego ośrodka.

W niedzielę, 31 lipca ks. Leszek odprawił ostatnią mszę w roli proboszcza. Przechodzi na emeryturę. Będzie nadal wspierał hospicjum swoim doświadczeniem i radą.