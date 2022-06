To było pożegnanie tragicznie zmarłego kolegi. Ulicami Zielonej Góry we wtorek rano przejechało kilkudziesięciu motocyklistów

Ostatnie pożegnanie motocyklisty w Zielonej Górze

We wtorek rano, 14 czerwca na cmentarzu komunalnym w Zielonej Górze odbył się pogrzeb tragicznie zmarłego motocyklisty. przed uroczystością koledzy mężczyzny przejechali ulicami miasta, aby w ten sposób oddać mu hołd. Kilkudziesięciu motocyklistów przejechało też ulicą, na której doszło do tragedii.

Datki dla Fundacji Jednym Śladem

Rodzina zmarłego przed pogrzebem prosiła o niekupowanie kwiatów i wieńców, a w zamian tego o wpłacanie pieniędzy na rzecz Fundacji Jednym Śladem, link: tutaj

To organizacja non profit, której celem jest zwiększenie świadomości użytkowników polskich dróg i niesienie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych.

Zmarły zielonogórzanin miał 32 lata. Do wypadku doszło w niedzielę, 5 czerwca wieczorem. Na ul. Dąbrówki motocyklista uderzył w betonowy filar kładki dla pieszych. Długo trwała walka o jego życie mężczyzny. Niestety, nie udało się go uratować.