To było wieloosobowe i wielowątkowe śledztwo prowadzone przez zielonogórskich policjantów nadzorem prokuratury. Zatrzymano 15 osób!

- Policjanci zabezpieczyli ponad 8 kilogramów środków odurzających, między innymi marihuany, haszyszu, amfetaminy, kokainy, metamfetaminy i mefedronu oraz 95 sztuk tabletek ekstasy. Na poczet przyszłych grzywien zabezpieczono pieniądze w kwocie ponad 72 tysięcy złotych. Zebrany materiał dowodowy pozwolił udowodnić podejrzanym wprowadzenie do obrotu na terenie Zielonej Góry ponad 40 kilogramów różnych narkotyków - informuje podinsp. Małgorzata Barska z zespołu prasowego KMP w Zielonej Górze.

Pół kilograma narkotyków w wynajmowanym mieszkaniu. 34-latek trafił do aresztu

Wśród 15 zatrzymanych osób były 2 kobiety – 35-latka z Zielonej Góry i 24-latka z powiatu kłodzkiego w województwie dolnośląskim. Jak podaje zielonogórska policja, wśród zatrzymanych mężczyzn najstarszy ma 50 lat, a najmłodszy 19. Są to mieszkańcy Zielonej Góry, Wrocławia, powiatu żagańskiego w województwie lubuskim, powiatu kłodzkiego w województwie dolnośląskim i powiatu gryfińskiego w województwie zachodniopomorskim.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze na wniosek prokuratora podjął decyzję o zastosowaniu aresztu tymczasowego wobec 11 osób – w tym obu kobiet. Ponadto jeden z podejrzanych przebywa już w zakładzie karnym, gdzie odbywa karę więzienia do innej sprawy.

Policja informuje, że "łącznie przedstawiono podejrzanym 22 zarzuty z artykułu 56 ustęp 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, artykułu 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – udzielanie środków odurzających i substancji psychotropowych, artykułu 62 ustęp 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – posiadanie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz jednemu z mężczyzn z artykułu 224§2 kodeksu karnego – siłowe zmuszanie funkcjonariusza Policji do odstąpienia od czynności służbowych. Za popełnione przestępstwa grozi podejrzanym do 12 lat pozbawienia wolności".

