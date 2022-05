To były najbardziej popularne sklepy w Zielonej Górze. To tam się kiedyś chodziło na wielkie zakupy. Zobacz zdjęcia Czesława Łuniewicza

Zielona Góra na archiwalnych zdjęciach. Tam był handel i wielkie zakupy

Dla młodego pokolenia czasy, kiedy nie było galerii Focus Mall w Zielonej Górze, są wręcz zamierzchłe. Rzeczywiście minęło trochę czasu. Gdzie zielonogórzanie chodzili na zakupy, kiedy zdjęcia były tylko czarno-białe? Kto mógł odwiedzał Pewex. Wielu chodziło do DT Centrum. Ale były też inne lubiane miejsca, jak Lucynka, Natasza, czy Moda Polska. Dzięki zdjęciom Czesława Łuniewicza, które trafiły do zbiorów Archiwum Państwowego możemy wrócić do tamtych czasów i powspominać.