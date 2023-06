To były rozmowy o przyszłości. Prezes PKN Orlen spotkał się z pracownikami spółki Exalo. Ma być więcej pracy

– Widzimy duże możliwości optymalizacyjne poprzez łączenie spółek zależnych, łączenie ich kompetencji, ponieważ w tym momencie fuzje nie miałyby żadnego sensu, gdybyśmy nie wyciągnęli wartości ekonomicznej w tym zakresie – wyjaśniał prezes PKN Orlen. – To jest mój wyjazd po kraju, po spółkach, które będą przechodzić pewne procesy zmian. Pracownicy mieli to bardzo mocno wytłumaczone. Chcemy dać im odpowiednie gwarancje, takie jak pracownikom głównych spółek. Wszystkich musimy zabezpieczyć. Wszystkie procesy fuzji były przy zgodzie społecznej. Nie mieliśmy dużych oporów. Tych oporów nie było, jeśli chodzi o akcjonariuszy tych spółek. Na walnym zebraniu Lotosu i PGNiG bez mała ok. 100 procent akcjonariuszy było za połączeniami, to nie tylko akcjonariat skarbu państwa, ale tak naprawdę, to inwestorzy instytucjonalni, którzy znają się na biznesie, inwestują w różnych miejscach świata, oni za tymi procesami głosowali, jak i za parytetem wymiany akcji. W związku z tym proces ten został przeprowadzony z zgodnie z prawem europejskim, wymogami Komisji Europejskiej i wszelkimi standardami.