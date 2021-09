To "chamstwo kierowców". Mieszkańcy mają problemy z dojazdem do bloku przy ul. Krasickiego w Zielonej Górze

Mieszkańcy bloku przy ul. Krasickiego mają problem z dojazdem do domu

- Chamstwo kierowców. Nieraz zwracałem uwagę na złe parkowanie przy skrzyżowaniu, ale kierowcy mieli to gdzieś. Jak wyjeżdżają samochody z przedszkola, to trzeba się cofnąć aż na ul. Piastowską, gdzie odbywa się normalny ruch samochodowy, bo tu nie da się wyminąć - mówi pan Paweł, jeden z mieszkańców.

Bogusław Kunik ze wspólnoty mieszkaniowej też mówi o problemie. – Samochody blokują pobocze i jezdnię, aż do góry, do samego przedszkola. Nie lepiej jest na ul. Piastowskiej i dalej Ptasią. Szkoda, że w projekcie budowy nikt nie pomyślał o barierkach przy jezdni - podkreśla.

Śmieciarki i karetki też mają problem z dojazdem

Śmieciarki mają problem z dojazdem do pergoli, żeby zabrać śmieci. Kurierzy, taksówkarze i inne samochody mają twardy orzech do zgryzienia, aby zawrócić i wyjechać. A co ze służbami ratowniczymi? Czas dojazdu karetki czy wozu straży pożarnej często decyduje o czyimś życiu. Nawet mandaty nakładane przez Straż Miejską i policję niewiele pomagają. Póki co, to jedyne rozwiązanie, by beztrosko parkujący kierowca wziął zimny prysznic i zaczął parkować swoje auto z głową.