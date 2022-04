To dopiero była tajemnica! Pamiętacie nieznanego mężczyznę z charakterystycznymi tatuażami? Rok temu ustalono tożsamość "łapacza snów" Łukasz Koleśnik

Tajemniczy mężczyzna został zatrzymany przez policjantów ze Świebodzina. Podróżował pociągiem relacji Berlin-Warszawa. Praktycznie się nie odzywał, nie miał dokumentów. Miał za to wiele tatuaży, w tym charakterystyczny "łapacz snów". Trafił na obserwację do szpitala w Ciborzu. Po wielu tygodniach udało się ustalić jego tożsamość. To zdarzenie miało miejsce rok temu...