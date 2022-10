To jeden z najcieplejszych dni w Zielonej Górze w październiku. - Ale kiedyś trzeba sezon zacząć - mówią członkowie EKM Lubuskie Morsy

Morsy w Zielonej Górze. Kolejna grupa zaczęła sezon

Na dworze było ok. 20 stopni, a temperatura wody wynosiła 13 stopni. To nie było to, co morsy lubią najbardziej. Ale tak, jak zapowiadali, tak zrobili. Grupa EKM Lubuskie Morsy w niedzielę, 30 października zaczęła sezon.

- Czasami w sezonie zimowym morsujemy nawet codziennie. Dzisiaj temperatura nie sprzyja morsom, ale musimy ten sezon kiedyś zacząć i dzisiaj to czynimy - mówi Jacek Moszyński.

Kilkanaście osób po rozgrzewce z wielką energią weszło do wody na Dzikiej Ochli. A tuż przed zanurzeniem niektórzy wylewali na siebie wiaderko wody.