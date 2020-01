To kierowca autobusu jest winien kraksy na skrzyżowaniu [ZDJĘCIA]

W niedzielę, 26 stycznia, na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Łużyckiej i Dąbrówki zderzyły się elektryczny autobus MZK i volkswagen. Kierujący volkswagenem jechał ul. Dąbrówki w kierunku ul. 1 Maja. Kierowca autobusu jechał od ul. 1 Maja i skręcał w ul. Łużycką. Do zderzenia doszło na skrzyżowaniu. Na miejsce przyjechała wezwana karetka pogotowia ratunkowego. Jedna osoba została zabrana do karetki. Winnym zderzenia jest kierowca autobusu MZK. – Kierowca przyznał się do wjechania na skrzyżowanie na czerwonym świetle – mówi asp. Mariusz Wąsowicz, zastępca naczelnika zielonogórskiej drogówki. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zdarzenie zostało zakwalifikowane przez policjantów jako kolizja. Kierowca autobusu dostał mandat oraz 6 punktów karnych za spowodowanie kolizji. WIDEO: Pijany kierowca spowodował wypadek. Zginęły dwie kobiety. Lubuska policja zapowiada walkę z pijanymi kierowcami

(pij)