To miejsce jest jak lubuskie "Alcatraz". W jakich warunkach mieszkają osadzeni w zielonogórskim areszcie śledczym? Zobaczcie zdjęcia! Małgorzata Fudali Hakman

Areszt Śledczy w Zielonej Górze mieści się przy ul. Łużyckiej 2. Bardzo często go mijamy, jadąc z Żar w kierunku zielonogórskiego centrum. Czasami pod aresztem stoją ludzie i coś pokazują gestami, w kierunku aresztu. Zwykle zastanawiamy się, czy to język migowy? Poniekąd tak, to przestępczy, uproszczony język migowy. Zobaczcie galerię zdjęć i sprawdźcie, jak się żyje za kratami. Tam trafiają również ludzie z Żar, Lubska i okolic.