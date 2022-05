To miejsce mieszkańcy Zielonej Góry zawsze kochali, kiedy było gorąco. Zobacz, jakie bywały tam tłumy, kiedy zdjęcia były tylko czarno-białe

Z historii Zielonej Góry Ochli. Kąpielisko

Mieszkańcy pytają o modernizację kąpieliska w Ochli, na jakim jest obecnie etapie to przedsięwzięcie i kiedy będziemy mogli popływać i skorzystać z atrakcji nowego Aquaparku? Wszystko wskazuje na to,…

Kąpielisko w Zielonej Górze Ochli. Miejsce czeka na swoją przyszłość

Kąpielisko w Zielonej Górze Ochli wygląda dzisiaj na opuszczone. Niecka basenowa jest pusta. Stare przebieralnie straszą połamanymi deskami. W ogrodzeniu są dziury. Ten widok się zmieni. W marcu miasto zawarło umowę na modernizację tego miejsca.

Przypomnijmy, ma tutaj powstać zbiornik naturalny zasilany wodą z Pustelnika i główna niecka basenowa ze stali nierdzewnej o powierzchni 2000 mkw. W planie są także: park linowy z minigolfem, strefa chillout, plaże - piaszczysta i trawiasta, strefa boisk, m.in. do siatkówki i sportów rakietowych, strefa atrakcji wodnych dla dzieci, wypoczynku, zbiorniki naturalne, w tym pozwalający na oddawanie się pasji wędkowania oraz punkty gastronomiczne z zapleczem sanitarnym, szatniowym oraz pomieszczeniami socjalnymi.

Przedsięwzięcie jest możliwe do zrealizowania dzięki pieniądzom z Polskiego Ładu, środkom unijnym i wkładowi własnemu miasta. Prezydent Janusz Kubicki w marcu szacował wartość inwestycji na ok. 90 mln zł.

