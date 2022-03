To miejsce w Zielonej Górze z góry wygląda kosmicznie. Mieszkańcy już korzystają z tej inwestycji. Dowiedz się, co to jest

Inwestycje w Zielonej Górze. ten obiekt wygląda z góry tajemniczo

To, co można oglądać na zdjęciach wykonanych z lotu ptaka i udostępnionych przez Zielonogórskie Wodociągi, to zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Zielonej Górze Łężycy. Z góry wielkie zbiorniki wyglądają jak zegary. Wyobraźnię pobudza biały, okrągły budynek, który został niedawno zbudowany. Projekt miał na celu rozbudowę oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra o instalację fermentacji osadów.

Zielonogórskie Wodociągi. Inwestycja

W ramach projektu wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w sołectwie Zatonie, sieci wodociągowe w sołectwach Krępa i Łężyca. Poddano renowacji też fragment sieć kanalizacyjnej w Zielonej Górze i rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Łężycy.

Zbudowano ok. 13,2 km kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej – ok. 13,4 km, ok. 3 km kanalizacji sanitarnej poddano renowacji.

Wartość projektu bez VAT to ponad 62,2 mln zł. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej wyniosło prawie 40 mln zł. Roboty zostały zakończone jesienią ubiegłego roku.

Na oczyszczalni ścieków w Łężycy w ramach kolejnego projektu powstało specjalne stanowisko czyszczenia pojazdów technicznych. Pojazdy te używane są z kolei do czyszczenia obiektów kanalizacyjnych, w szczególności kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej.

Powstał też magazyn do awaryjnego składowania osadów odwodnionych. To otwarta hala o powierzchni ok. 2000 metrów kwadratowych.