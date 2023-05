To nie będzie zwykłe wydarzenie. W Dąbrówce Wielkopolskiej zostanie otwarta Izba Pamięci. Powstało nowoczesne miejsce o historii

– Izba poświęcona jest walce Polaków o zachowanie polskości, tradycji i kultury tych ziem w czasach zaborów i II wojny światowej – wyjaśnia Marek Pych. Zebrane materiały udowadniają, że mimo ówczesnej przynależności obszarowej do Niemiec, mieszkańcy czuli się Polakami, a manifestowali to właśnie przez kultywowanie śpiewu, używanie gwary dąbrowieckiej, strojów. Dziś Dąbrówka Wielkopolska leży w woj. lubuskim i naturalnie wnosi do tego regionu – część tradycji i kultury zachodniej Wielkopolski. To także pokazuje Izba Pamięci.