To nie blackout, ale prądu w wielu lubuskich miejscowościach nie będzie. Sprawdź, gdzie w Lubuskiem zgasną światła |ADRESY

Nagły brak prądu może dać nam się we znaki. Nagle zatrzymuje się pralka, zmywarka, piekarnik... nie możemy włączyć światła. W takiej sytuacji nasza irytacja sięga zenitu. By tak nie było, trzeba się na taką ewentualność przygotować.

Enea Operator informuje swoich odbiorców o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej. Dlaczego planowane są takie działania? Nie mają one nic wspólnego z awarią. Podyktowane są zazwyczaj modernizacją sieci, przyłączeniem nowych odbiorców, czy konserwacją stacji transformatorowej. Zazwyczaj trwają one od kilku minut do kilku godzin.

A gdzie nie będzie prądu w Lubuskiem we wrześniu? Ta lista jest dość długa. W galerii publikujemy dokładne adresy i godziny z planowanymi wyłączeniami. Sprawdźcie koniecznie, czy was też to nie dotyczy.