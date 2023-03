To od nas będą się uczyć w kraju. Pilotażowa metoda opracowana i wdrożona pierwszy raz w województwie lubuskim

ASF. Tragedia dzików i hodowców świń

Czy metoda sprawdzana w Lubuskiem, przyjmie się w Polsce?

– Fotopułapki są używane w lasach. Tę metodę możemy używać w okresie, kiedy dziki wychodzą ze środowiska polno-leśnego do typowo leśnego, a tak się dzieje od listopada do końca marca – tłumaczy lek. wet. K. Jażdżewski. – To bardzo dobra metoda, ale ma to ograniczenie czasowe. Rozpracowywane są też inne, np. liczenia zwierzyny przy pomocy dronów, ale ta ma ograniczenie związane z wielkością powierzchni, nad którą można robić obloty. Nie ma metody idealnej. Musimy zobaczyć, jak działają i dostosować je do aktualnych warunków na danym terenie i jeśli rzeczywiście zostaną wdrożone, na pewno pomogą nam lepiej zrozumieć, jak rozwija się populacja zwierzyny na danym terenie i jaki to może mieć wpływ na rozprzestrzenienie się chorób.