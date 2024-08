To oni wywołali pożar garaży z samochodami. Zatrzymała ich sulechowska policja

Pożar warsztatu oraz garaży wraz ze znajdującymi się wewnątrz samochodami miał miejsce w sobotę, 10 sierpnia. Po godzinie drugiej w nocy w Smolnie Wielkim koło Sulechowa zjawili się strażacy z Sulechowa oraz jednostkek OSP Smolno Wielkie, Kargowa, Trzebiechów i Nowe Kramsko.

- Okazało się, że było to podpalenie. Sprawcy zostali zarejestrowani na kamerach monitoringu. Podpalili samochód stojący pod wiatą, od którego wybuchł pożar warsztatu. "W pożarze zniszczone zostały samochody oraz sprzęt należący do warsztatu. Straty to ponad 200 tys. zł" – podała podins. Małgorzata Barska, rzeczniczka zielonogórskiej policji.

Sulechowscy kryminalni wpadli na trop dwóch mężczyzn. - Obaj zostali zatrzymani. Okazało się, że to bracia – dodała rzeczniczka. 42-latek mieszka w Sulechowie, a 32-latek w Zielonej Górze.

Bracia usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia znacznej wartości. Grożą im teraz kary do 10 lat więzienia.